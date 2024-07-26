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Азия бросила перчатку. Запад столкнулся с новым вызовом

Азия бросила перчатку. Запад столкнулся с новым вызовом

После окончания холодной войны западные страны, прежде всего США, овладели уникальной стратегией культурной и общественной дипломатии, направленной на установление господства путем не столько силы, подкрепленной пропагандой, сколько соблазна.

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