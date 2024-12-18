На прямую линию с Путиным поступило уже более 1,5 млн обращений

Штаб Народного фронта сообщил о принятии свыше 1,5 млн обращений к президенту РФ в преддверии программы "Итоги года с Владимиром Путиным", которая состоится 19 декабря вместе с большой пресс-конференцией.
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