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Диетолог Соломатина предупредила о рисках инсульта при употреблении ромовой бабы

Диетолог Соломатина предупредила о рисках инсульта при употреблении ромовой бабы

В интервью радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина предостерегла от ежедневного употребления ромовой бабы, особенно указав на риски для лиц с диабетом, предрасположенностью к ожирению, а также кардиоваскулярными заболеваниями.

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