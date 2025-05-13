Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Семеро детей и Европа впридачу". Психолог рассмотрела Урсулу фон дер Ляйен

"Семеро детей и Европа впридачу". Психолог рассмотрела Урсулу фон дер Ляйен

Forbes называет Урсулу фон дер Ляйен «самой могущественной женщиной мира». Она с 2019 года возглавляет Европу – является председателем Европейской комиссии и переизбрана этим летом на второй пятилетний срок.

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Комментарии
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Лев Добрый
ЧИТАЕМ: Корни: баронский титул от русского царя!!! Президент Путин может отозвать этот титул, как говорится БОГ ДАЛ - БАГ ВЗЯЛ!!!😜👈🤪
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13 час.
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