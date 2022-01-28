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Болельщик «Сиксерс»: «Назвал Кармело Энтони «маленьким мальчиком», и он ни с того, ни с сего вышел из себя»

Болельщик «Сиксерс»: «Назвал Кармело Энтони «маленьким мальчиком», и он ни с того, ни с сего вышел из себя»

Майк Мерфи, болельщик «Филадельфии», которого вывели с трибуны после конфликта с форвардом «Лейкерс» Кармело Энтони рассказал свою версию произошедшего.

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