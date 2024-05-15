Часов Яр! ВС РФ заняли Калиновку и "открыли ворота" для захода в город: ВСУ отправили часть сил под Харьков

Поселок расположен к северу от Часов Яра. Ранее часть сил отсюда была отправлена на Харьковское направление – и вот результаты такого решения не заставляют себя долго ждать, на часовояровском направлении активизировались продвижение российской армии.
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