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RUONIA стабилизировалась на уровне 14,01% в четверг

RUONIA стабилизировалась на уровне 14,01% в четверг

Ставка RUONIA, рассчитываемая на основе сделок между 35 крупнейшими банками, стабилизировалась на уровне 14,01%.

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