Ривер Плейт – Бока Хуниорс, прогноз на матч 25 февраля 2024, Высшая лига Аргентины

Олдскульные фанаты помнят, что когда-то в Аргентине футбольный сезон делился сразу на два отдельных чемпионата под названиями Апертура и Клаусура, и победитель каждого из этих чемпионатов записывал на свой счёт титул чемпиона Аргентины.