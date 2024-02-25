Ривер Плейт – Бока Хуниорс, прогноз на матч 25 февраля 2024, Высшая лига Аргентины

Олдскульные фанаты помнят, что когда-то в Аргентине футбольный сезон делился сразу на два отдельных чемпионата под названиями Апертура и Клаусура, и победитель каждого из этих чемпионатов записывал на свой счёт титул чемпиона Аргентины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии