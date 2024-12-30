Доцент Иванова-Швец: в 2025 году часть жителей Крайнего Севера получат выплаты

Наряду с общими индексациями работники федеральных учреждений, которые находятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 2025 году получат дополнительные стимулирующие надбавки к зарплате.
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