Всеволод Шиловский расскажет о смысле жизни в спектакле «В ожидании сердца»

фото: Московский Театр-студия Всеволода Шиловского Московский Театр-студия Всеволода Шиловского покажет 28 марта, а также 5, 15 и 26 апреля спектакль «В ожидании сердца», который с большим интересом воспринимают зрители и профессионалы.
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