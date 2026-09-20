Явка на выборах в Орловской области выросла до 42,75%

По данным избиркома, к полудню на выборах в Госдуму проголосовали 42,75% избирателей, на выборах в облсовет — 42,06%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым