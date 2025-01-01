Про мигрантов и не только

Борис Прокофьев Автор замазывает основную проблему - неконтролируемый массовый завоз в Россию мигрантов из Средней Азии и Закавказья из-за жадности бизнеса и попустительства властей. Эти-то наживутся и свалят из России, в нам здесь жить с многомиллионными дикими ордами. И ВОВ приводить в оправдание этой вакханалии абсолютно некорректно.

НК Наталья Котельникова Чё это было? Зачем? Пошли все мастурбеки вон. Кто этим недоволен - идите вслед за ними, качать ничего на надо. Народ всё видит и чувствует на своей шкуре. Хватит.