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Про мигрантов и не только

Про мигрантов и не только

Да простят меня читатели, но, несмотря на  Новый год, местами хочется матом.  История такая: весь 2024-й качали тему мигрантов.

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Комментарии
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Борис Прокофьев
Автор замазывает основную проблему - неконтролируемый массовый завоз в Россию мигрантов из Средней Азии и Закавказья из-за жадности бизнеса и попустительства властей. Эти-то наживутся и свалят из России, в нам здесь жить с многомиллионными дикими ордами. И ВОВ приводить в оправдание этой вакханалии абсолютно некорректно.
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Чё это было? Зачем? Пошли все мастурбеки вон. Кто этим недоволен - идите вслед за ними, качать ничего на надо. Народ всё видит и чувствует на своей шкуре. Хватит.
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2 час.
Генрих
Автор с большими потугами натянул сову на глобус... Впрочем, он такой не один, некоторые вообще изьяли из обращения 58 том Российской энциклопедии с весьма  неудобной информацией.
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2 час.

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