Туман в Тульской области сохранится в ближайшие 1-3 часа

Согласно информации от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение ближайших 1-3 часов в отдельных районах Тульской области сохранится туман с видимостью от 200 до 500 метров.
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