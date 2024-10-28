Южный Урал ждет «социализация цыган»: Коркино приходит в себя после убийства, погрома и похорон

Писарчук Дмитрий

В Америке дона Корлеоне посадили за неуплату налогов, а что мешает в РФ принять такое налоговое законодательство, по которому можно сажать баронов, графов, коррупционеров и конфисковать их имущество. Или законодатели боятся себя за хвост укусить? Хорошее можно и на западе срисовывать! Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!