«Отдельные личности называют себя баронами… У нас баронов нет» — заявил губернатор Челябинской области Текслер Печально известный теперь на всю Россию южноуральский город Коркино внешне успокоился.
Южный Урал ждет «социализация цыган»: Коркино приходит в себя после убийства, погрома и похорон
Комментарии
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Писарчук Дмитрий
В Америке дона Корлеоне посадили за неуплату налогов, а что мешает в РФ принять такое налоговое законодательство, по которому можно сажать баронов, графов, коррупционеров и конфисковать их имущество. Или законодатели боятся себя за хвост укусить? Хорошее можно и на западе срисовывать! Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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35 мин.
Галина
Так то ж америка, а тут Россия..... Естественно боятся..... А как же вдруг им прилетит нежданчик да и не хилый.....
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31 мин.
AS
Alexander Solodkov
глупые и тупые отговорки властей. Ничего не сделают. Единственный рычаг - расследование на что живут цыгане.
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11 мин.
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