Этот особняк может похвастаться собственной гоночной трассой и гигантским гаражом

Мы нечасто рассказываем о домах на CARakoom, но этот заслуживает права стать исключением из правил. Недалеко от шума и суеты центра города Фейетвилл, штат Арканзас, находится участок площадью 160 гектаров с домом площадью 720 квадратных метров.