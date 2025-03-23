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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Румменигге о клубном ЧМ: «На кону большие деньги. Если есть шанс много заработать, нужно пользоваться»

«На кону большие деньги. В последнее время мы продлеваем довольно крупные контракты. Если у вас есть шанс заработать много денег на турнире, вы должны им воспользоваться», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

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