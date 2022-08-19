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Сослуживцы рассказали о подвиге Героя России Ивана Шица в ходе спецоперации

Сослуживцы рассказали о подвиге Героя России Ивана Шица в ходе спецоперации

Сослуживцы Героя России, полковника Ивана Шица, который был награжден медалью «Золотая Звезда» министром обороны РФ Сергеем Шойгу, рассказали о подвиге своего командира в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

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