‼️🧬 Учёные приближаются к созданию «зеркальной жизни» — очень опасных искусственных организмов, — The Economist ▪️Эти организмы потенциально будут способны обходить иммунную защиту людей, животных и растений.
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