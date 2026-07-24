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Царьград

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Ракетную опасность объявляли в четырех регионах России

Ракетную опасность объявляли в четырех регионах России

В ночь на 24 июля жителей сразу четырех регионов России предупредили о ракетной опасности.В Брянской, Тульской, Калужской и Курской областях была объявлена ракетная опасность.

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