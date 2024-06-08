Обеднение Европы и разбалансировка мирового рынка: главные заявления главы «Роснефти» на ПМЭФ»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 8 июня представил доклад на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума — 2024 (ПМЭФ) на тему «Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий.
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