В День знаний в обновленной школе на Пятницком шоссе пройдут экскурсии и мастер-классы

1 сентября в Митине состоится праздничное открытие обновленного здания школы № 1190. Столичный департамент образования и науки приглашает родителей с детьми заглянуть в светлые классы с лабораторным оборудованием и медиатеки, пройтись по просторным холлам и побывать в школьной столовой.