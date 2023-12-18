Захарова сочла, что «новая этика» приведет Берлин к установке памятников нацистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей ФРГ демонтировать памятник антифашисту Эрнсту Тельману, установленный в Берлине, и отправить киевскому режиму средства, вырученные с переплавки памятника.
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