Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова сочла, что «новая этика» приведет Берлин к установке памятников нацистам

Захарова сочла, что «новая этика» приведет Берлин к установке памятников нацистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей ФРГ демонтировать памятник антифашисту Эрнсту Тельману, установленный в Берлине, и отправить киевскому режиму средства, вырученные с переплавки памятника.

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