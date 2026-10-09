Момент наезда «Лады» на пожилую женщину на зебре в Казани попал на видео

Легковушка сбила женщину в Казани Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани Легковушка сбила женщину на пересечении Сибирского тракта и улицы 8 Марта.
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