Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Трамп. Тараканы изгнали кукуху

Трамп. Тараканы изгнали кукуху

Александр Роджерс Уже на этапе анализа подписанных Трампом в первый день исполнительных актов было очевидно, что никакого стройного плана (или совокупности планов) там нет.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Похоже Тарампапанта подставляют в его ближнем окружении. Нести такую ахинею в надежде на что? Россияне давно не в девяностых, когда можно было рассказывать американские сказки и показывать Голивудскую мурзилку. Это сейчас можно делать с отупевшими американцами или прошитыми xoxлamu.
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16 час.
Людмила Фирстова
А кто вам дал право за весь народ говорить?! Это вам наплевать на всё, лишь бы вам было комфортно, типичная  позиция хохла, но не русского!
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7 час.
Людмила Фирстова
Алла, вы грубо нарушили законодательство РФ и правила сайта, удалите нецензурную брань из комментария!
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7 час.

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