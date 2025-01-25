Трамп. Тараканы изгнали кукуху

Игорь Васиков Похоже Тарампапанта подставляют в его ближнем окружении. Нести такую ахинею в надежде на что? Россияне давно не в девяностых, когда можно было рассказывать американские сказки и показывать Голивудскую мурзилку. Это сейчас можно делать с отупевшими американцами или прошитыми xoxлamu.

Людмила Фирстова А кто вам дал право за весь народ говорить?! Это вам наплевать на всё, лишь бы вам было комфортно, типичная позиция хохла, но не русского!