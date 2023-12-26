Жительница Новосибирска задержана сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении серии краж с банковских карт

Следователем УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по факту серии краж денежных средств с банковских счетов, совершенных с использованием мобильных приложений и оформлением кредитов онлайн.
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