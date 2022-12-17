Закон и Порядок

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Мирные инициативы Генри Киссинджера по Украине для России неприемлемы

Мирные инициативы Генри Киссинджера по Украине для России неприемлемы

За последние несколько дней пресс-секретарь президента РФ Песков сделал ряд резонансных заявлений. Сперва Дмитрий Сергеевич заявил, что без учета факта присоединения к России новых регионов «продвижение вперед невозможно» в переговорах с Украиной.

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