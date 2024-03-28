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Во Франции восхитились массовым убийством в Крокусе

Во Франции восхитились массовым убийством в Крокусе

«Феноменально»: французская журналистка восхитилась «успехом украинцев» в «Крокусе»Анн Нива отметила, что не говорит о причастности Киева, но «если это все-таки украинцы, то ход абсолютно мастерский».

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Шалава...
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13 час.
Акимова Татьяна
Давно в Париже не было терактов...Ну, еичего, мусульмане им покажут Кузькину мать!Просто время еще не подошло.
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10 час.
николай лейчинский
Просвещенная Европа ..? Впечатление такое : остались президенты , политики , кардинаны , и  все - педерасты ! С кем и как держать базар ?!
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4 час.

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