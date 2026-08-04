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Аргументы недели

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География высоких пенсионных выплат: ещё три региона шагнули за порог в 30 тысяч

География высоких пенсионных выплат: ещё три региона шагнули за порог в 30 тысяч

Клуб регионов со средней пенсией выше 30 тыс. рублей расширился. Если в 2025 году таких субъектов было девять, то в 2026-м их стало двенадцать.

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