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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Американским парламентариям запретили использовать Microsoft Copilot в служебных ц...

Американским парламентариям запретили использовать Microsoft Copilot в служебных ц...

Американским парламентариям запретили использовать Microsoft Copilot в служебных целяхСуществующие системы искусственного интеллекта в большинстве своём используют облачные информационные ресурсы, подгружая в них обрабатываемые пользовательские данные, и это может представлять определённую угрозу для безопасности.

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