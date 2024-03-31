Американским парламентариям запретили использовать Microsoft Copilot в служебных ц...

Американским парламентариям запретили использовать Microsoft Copilot в служебных целяхСуществующие системы искусственного интеллекта в большинстве своём используют облачные информационные ресурсы, подгружая в них обрабатываемые пользовательские данные, и это может представлять определённую угрозу для безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)