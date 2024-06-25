Подключая Сеул к украинскому конфликту, Вашингтон рубит сук, на котором сидит

Сегодня 1,9K прочитали Судя по тому, что начало происходить после государственного визита президента России Владимира Путина в КНДР, русская «горящая палка» попала точно в западный «муравейник», разворошив его на реакцию до пресловутого «момента истины».
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