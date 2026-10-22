Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, прошедшие накануне в Санкт-Петербурге, говорят о том, что финал СВО приближается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЛ Двух жителей Пете...
- Т Полиция заявила о...
- Дания призвала ЕС...
Передел мира. Всё побережье Черного моря до Молдавии - Россия. Тянем резину, а русские мужики гибнут.