Неофициальный дипломатический канал, который связывает Европейский совет и Кремль и обсуждался сторонами летом, остается открытым для переговоров по прекращению огня на Украине и другим аспектам урегулирования конфликта.
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