Военное обозрение

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«Контрнаступ» и не только: Украина получит мостоукладчики для тяжеловесных западных танков

«Контрнаступ» и не только: Украина получит мостоукладчики для тяжеловесных западных танков

Буквально на днях Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов.

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