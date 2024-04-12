УФСБ рассекретило архив о деятельности спецслужб нацистской Германии

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Архивные материалы, рассекреченные УФСБ по Смоленской области, подтверждают, что спецслужбы нацистской Германии фальсифицировали «Катынское дело» и сопровождали это усиленной информационной кампанией.
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