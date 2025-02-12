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Мэр еще одного крупного российского города уйдет в отставку

Мэр еще одного крупного российского города уйдет в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков покидает свой пост. Об отставке чиновника из-за перехода на новую работу сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

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