Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Хохлам надо  уматывать,  как можно побыстрей, оттуда... Иначе им всем оставшимся там буде худо...Прокудин заявил о...
  • Галина Друзина
    Не верю, что мусульмане осудили этого козла, а сами думают тоже самое.Мусульмане РФ осу...
  • Галина Друзина
    Ни фига не очистилась, ещё чистить и чистить.Лавров заявил, чт...

Глава Башкирии Хабиров высказался по поводу беспорядков в Баймаке

Глава Башкирии Хабиров высказался по поводу беспорядков в Баймаке

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал ситуацию, которая накануне сложилась в Баймаке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
А кто у нас тот кто он на самом деле ????? Все чиновники если послушать агнецы копейки не возьмут . А на деле куда не плюнь то замки то дворцы то счета зашкаливают так что диву даешься. А то все родня поголовно в логове врагов РОССИИ и ни в чем себе не отказывает. И спрашивается одному чиновнику верить или ОГРОМНОМУ количеству НАРОДА. Или у нас НАРОД по определению не прав ????? Не взирая на количество ????? Тогда конечно о чем разго вор
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх