Глава Башкирии Хабиров высказался по поводу беспорядков в Баймаке

фарид сабиров

А кто у нас тот кто он на самом деле ????? Все чиновники если послушать агнецы копейки не возьмут . А на деле куда не плюнь то замки то дворцы то счета зашкаливают так что диву даешься. А то все родня поголовно в логове врагов РОССИИ и ни в чем себе не отказывает. И спрашивается одному чиновнику верить или ОГРОМНОМУ количеству НАРОДА. Или у нас НАРОД по определению не прав ????? Не взирая на количество ????? Тогда конечно о чем разго вор