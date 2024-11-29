"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Нам нужно сде...

⚡«Я готов прекратить войну в Украине в обмен на членство в НАТО, даже если РФ немедленно не вернет захваченные наши территории», — Sky News со ссылкой на Зеленского "Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВСУ использовали по мирным людям и густонасёленному сектору снаряды с кассетными суббоеприпасвми. Последствия показали сами жители.Video: com.bongasof...
- Россияне станут очень богатыми из-за обвала рубля, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
- Я думаю, что нам следует направить британские войска на Украину — Борис Джонсон
Свежие комментарии