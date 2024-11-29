"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Нам нужно сде...

⚡«Я готов прекратить войну в Украине в обмен на членство в НАТО, даже если РФ немедленно не вернет захваченные наши территории», — Sky News со ссылкой на Зеленского "Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем.