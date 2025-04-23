NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отказались от участия в предстоящих переговорах в Лондоне по урегулированию украинского конфликта, сообщает The New York Times.
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