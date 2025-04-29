Акция «Окна Победы» началась в Беговом

Управа района Беговой объявила о начале акции «Окна Победы». «Главные аспекты акции: создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать молодому поколению его традиции, выразить свою благодарность героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, почтить память об ушедших ветеранах», — пояснили организаторы.
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