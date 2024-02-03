Global Look Press/dpa/Alexander Welscher Высказывания секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону до Москвы", являются болтовней и свидетельством неадекватности властей Украины.
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