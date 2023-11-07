Выдавший oрдер на арест Путина судья МУС Серхио Годинес объявлен в розыск

Согласно информации из базы розыска МВД России, судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье.