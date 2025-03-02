Киберэксперт Пермяков рассказал о схеме мошенников с кражей электронной подписи

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с RT рассказал, что у мошенников появилась сложная схема с кражей электронной подписи (ЭЦП) владельца недвижимости.
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