Киберэксперт Пермяков рассказал о схеме мошенников с кражей электронной подписи

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с RT рассказал, что у мошенников появилась сложная схема с кражей электронной подписи (ЭЦП) владельца недвижимости.