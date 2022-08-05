В Хабаровском крае строительство по госзаказу перейдет на электронные документы

С 1 января 2023 года строительная отрасль Хабаровского края перейдет на цифровую исполнительную документацию в части строительства по государственному заказу.
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