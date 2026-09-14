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Царьград

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Анатолий Чубайс объявился в Гааге с лекцией о 90-х годах в России

Анатолий Чубайс объявился в Гааге с лекцией о 90-х годах в России

Бывший спецпредставитель президента и экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс нашел себе новое занятие в Европе.

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