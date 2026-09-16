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«Потеряю всё»: Царукян на пороге титульного поединка, и даже поражение от Руффи не пошатнёт чемпионские амбиции в UFC

«Потеряю всё»: Царукян на пороге титульного поединка, и даже поражение от Руффи не пошатнёт чемпионские амбиции в UFC

В ближайшие выходные Арман Царукян возвращается в октагон UFC после годовой паузы. Российско-армянский боец называет предстоящий поединок с Маурисио Руффи последним этапом к титульнику и уверен: поражение отбросит его от пояса навсегда.

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