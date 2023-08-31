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Энтони Эдвардс сменил игровой номер на «5» в честь погибших в борьбе с раком бабушки и матери. Они обе умерли пятого числа месяца

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что Лига ожидает большой прорыв от атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса в предстоящем сезоне и его дальнейший переход к статусу суперзвезды.

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