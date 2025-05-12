Глубинное государство: что это такое и почему оно волнует общество?

Концепция глубинного государства подразумевает, что реальная власть в стране принадлежит не только официальным правительственным структурам, но и влияющим на политику теневым силам, таким как бюрократы и военные.
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