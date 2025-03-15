Численность снежных барсов в России за десять лет выросла почти в девять раз

Сейчас животное обитает в четырех регионах Численность снежных барсов в России за последние десять лет выросла почти в девять раз – с 10 до 87 особей, пишет ТАСС со ссылкой на председателя общего собрания межрегиональной ассоциации "Ирбис" Али Узденова.