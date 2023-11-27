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Картина 40 лет висела у женщины на кухне, пока однажды домой случайно не зашел антиквар

Картина 40 лет висела у женщины на кухне, пока однажды домой случайно не зашел антиквар

40 лет француженка держала над плитой на кухне небольшую картину. Случайно зашедшая в гости антиквар не сразу поверила собственным глазам — на кухне в скромном доме висела работа великого мастера проторенессанса написанная в 1280 году и стоимостью в 24 миллиона евро.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ДЕРЖАТЬ КАРТИНУ НАД ПЛИТОЙ???Что с этой картиной потом будет?????Вся засаленная???
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19 час.
ВераВерная
На этом &quot;Трепаче&quot; всё происходит случайно))) Открывают ржавые люки, находят подземелья, откапывают клады, обнаруживают шедевры искусства. Вот так и тут - эксперт -антиквар случайно зашла в квартиру француженки. Она что, заблудилась? Потерялась в городских джунглях? С чего бы ей туда заходить? Не бывает таких знакомых у обычных тётушек, иначе этот шедевр давно был бы обнаружен. Да и за 40 лет нахождения над плитой, ни один спец не опознал бы работу 13 века в покрытой слоем сала картинке.
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17 час.
AK
Antanas Kuzminskis
Нас ловят как лохов.👍😀😘😍😆😜👍.
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15 час.

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