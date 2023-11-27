Картина 40 лет висела у женщины на кухне, пока однажды домой случайно не зашел антиквар

ВераВерная

На этом "Трепаче" всё происходит случайно))) Открывают ржавые люки, находят подземелья, откапывают клады, обнаруживают шедевры искусства. Вот так и тут - эксперт -антиквар случайно зашла в квартиру француженки. Она что, заблудилась? Потерялась в городских джунглях? С чего бы ей туда заходить? Не бывает таких знакомых у обычных тётушек, иначе этот шедевр давно был бы обнаружен. Да и за 40 лет нахождения над плитой, ни один спец не опознал бы работу 13 века в покрытой слоем сала картинке.