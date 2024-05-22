Смоленская семья одержала победу в масштабном полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

В команде финалистов из Смоленской области 6 человек - мама Олеся, папа Григорий, дети Анна, Матфей, Елисей и бабушка Ирина Евгеньевна Семья из Смоленской области Кравцовых, Тертышных победила в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное».